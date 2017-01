Incidente sulla strada della Valganna, morta una donna

Foto varie

Una donna di 70 anni è morta in un incidente avvenuto sulla strada della Valganna, intorno alle 15.40. La Statale è stata chiusa al traffico per un’ora per i soccorsi e i rilievi.

(foto: vigili del fuoco Varese)

Sul posto sono intervenuti auto medica, due ambulanze, elisoccorso e due mezzi dei pompieri, un’autopompa e un’autoscala: sono state soccorse due persone, portate in codice giallo (feriti ma non in pericolo di vita) al Circolo di Varese. Nulla da fare invece per una donna di 70 anni della zona.

Articolo aggiornato alle ore 18.30 di mercoledì 25 gennaio.