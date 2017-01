Incidente sulla Sp1, muore motociclista

Gravissimo incidente intorno alle 17 e 40 di questo pomeriggio sulla SP1. Lo scontro ha visto coinvolti un’automobile e una moto e per il motociclista, in sella ad uno scooter, non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo, 26 anni, è deceduto.

L’uomo ha subito un violento trauma toracico e facciale che è stato letale.

Nell’incidente sono state coinvolte altre due persone ferite in maniera non grave.

Lo scontro è avvenuto lungo il cavalcavia dell’Autolaghi, in territorio di Buguggiate, fuori dalla galleria all’altezza dello svincolo tra A60 e A8.

Il traffico è rimasto paralizzato sia verso Capolago che nella direzione opposta. L’uscita di Gazzada, in entrambe le direzioni, è chiusa al traffico.

(articolo aggiornato alle ore 20 e 27 di lunedì 23 gennaio 2017)