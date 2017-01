Infernet, una proiezione speciale al Gulliver

ANTEPRIMA GRATUITA INFERNET

Domani 31 gennaio 2017, proiezione speciale del film Infernet, pellicola del 2016 diretta da Giuseppe Ferlito, che vede nel cast Remo Girone, Ricky Tognazzi, Daniela Poggi, e la testimonial del Centro Gulliver Elisabetta Pellini.

La proiezione, a grande richiesta, sarà proprio al Gulliver: l’appuntamento è per le 16.00 alla Sala Carrozze, in via Albani 91.

Alla visione del film seguirà incontro sulle dipendenze da internet, da gioco, da sesso: alle 18.00. Il seminario sarà l’occasione per porre ai relatori le proprie considerazioni e domande sulla visione del film.

L’ingresso è gratuito: gli organizzatori pregano però di dare conferma a questo link.