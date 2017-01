Infissi, controsoffitti e tinteggiature: manutenzioni nelle scuole cittadine

Cardano al Campo

Durante il periodo di chiusura natalizia delle scuole a Cardano al Campo sono stati effettuati diversi interventi di manutenzione. In particolare gli interventi hanno riguardati la scuola materna Bruno Munari con la ristrutturazione di gran parte degli infissi del primo lotto della scuola per un importo complessivo di lavori pari a 35mila euro. Sono invece in fase conclusiva i lavori di falegnameria e di lattoneria sulla copertura dell’edificio per 16.625 euro.

Un ulteriore lotto di opere è stato appaltato ed eseguito nelle scuole Negri e Montessori realizzando controsoffitti antisfondellamento certificato per un importo complessivo di 50mila euro oltre alla tinteggiatura di alcune zone dell’edificio.

«Completiamo una serie di inteventi previsti sulle scuole cittadine e presentate ai genitori degli alunni in un recente incontro – spiega il vicesindaco Vincenzo Proto -. Nello scorso mese di novembre è stato presentato il XVII Rapporto Ecosistema Scuole di Legambiente che traccia un quadro poco confortante delle scuole italiane. Quest’anno sono stati inseriti nell’indagine due nuovi indicatori: il dato sulle indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici e sugli interventi di messa in sicurezza alla normativa antincendio. In Italia solo il 15,3% delle scuole ha effettuato indagini diagnostiche e solo il 5,3% interventi di messa in sicurezza: a fronte di questo dato sconfortante possiamo dire che, invece, in entrambe le statistiche il comune di Cardano ha completato tutti i lavori di messa in sicurezza antincendio degli edifici scolastici e redatto le indagini diagnostiche sui solai di tutte le scuole cittadine programmando i relativi interventi di manutenzione».