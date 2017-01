Inizio di settimana nero sulla Milano-Laveno

Foto varie

Un inizio di settimana difficile per chi viaggia sui treni, in particolare per i pendolari del Verbano che da Laveno, e lungo tutte le stazioni fino a Varese, si recano a Milano per lavoro.

Come si legge nelle informazioni disponibili su “circolazione in tempo reale” di Trenord “Il treno 20 (Laveno 06:38-Milano Cadorna 08:08) oggi non sarà effettuato per un guasto al treno che richiede un intervento in sede di manutenzione.

Pesanti i disagi anche sulla Saronno-Milano-Lodi: il treno S3 813 (Milano Cadorna 6.32 – Saronno 7.07) ed il treno S3 818 (Saronno 7.23 – Milano Cadorna 7.58) oggi sono cancellati.

Altre info utili per i pendolari varesini:

– Il treno S5 23004 (Treviglio 5.40 – Varese 7.47) viaggia con 23 minuti di ritardo per le conseguenze di un guasto al sistema di chiusura delle porte, ora risolto.

– Il treno 20300 (Gallarate 06:08 – Luino 7:02) viaggia con 25 minuti di ritardo per un guasto al treno, ora risolto.