Intesa Sanpaolo crescerà anche grazie ai tabaccai

Intesa Sanpaolo ha presentato a Roma la “nuova” ITB a oltre 1000 tabaccai, dopo aver perfezionato a dicembre l’acquisizione della stessa. Banca ITB, fondata nel 2008, è la prima banca online in Italia che opera nel settore dei sistemi di pagamento ed è dedicata alla rete delle tabaccherie, la più capillare sul territorio nazionale. Sono infatti 22mila quelle convenzionate con Banca ITB

Intesa Sanpaolo l’ha collocata nella divisione banca dei territori, coerentemente con gli obiettivi strategici e di crescita indicati nel piano di impresa 2014-2017 del gruppo, in particolare con lo sviluppo della banca multicanale e del modello di Banca 5®. Si farà dunque leva sull’attuale rete di ITB per l’acquisizione e lo sviluppo di fasce di clientela oggi non servite dal modello di Banca 5® e per creare una banca rete di prossimità, focalizzata sull’instant banking, complementare – e con minori costi – rispetto all’attuale rete di filiali, che sarà sempre più focalizzata su consulenza e servizi a valore aggiunto.

Le principali aree di sinergie derivanti dall’integrazione di Banca ITB sono riconducibili al cross selling (vendita, da parte della banca, di servizi costituiti da più prodotti sovrapposti, per esempio mutuo più assicurazione) di prodotti su clientela già di Intesa Sanpaolo servita nelle tabaccherie, dall’acquisizione di nuovi clienti che si rivolgono al canale delle tabaccherie (con un bacino potenziale di circa 25 milioni di clienti di cui circa 12 milioni già clienti della rete di punti operativi partner di Banca ITB), dallo sviluppo di nuovi prodotti e servizi dedicati al canale tabaccherie e dalle sinergie di costo generate dalle tabaccherie come punti operativi più leggeri rispetto alle filiali bancarie. Tutta l’attività verrà assistita dalle nuove filiali on line lanciate dalla banca dei territori di Intesa Sanpaolo, con personale specializzato nella consulenza a servizio della clientela attraverso canali telefonici e digitali.

L’offerta Banca 5® prevede 5 aree di prodotto: conto, carte, assicurazioni, prestiti e servizi. Da domani le tabaccherie convenzionate potranno facilmente aderire a questa offerta.