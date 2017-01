Intrusione alla scuola Dante, “Siamo bersagliati”

Questa volta sono state le monetine delle macchine del caffè prese di mira nella notte, in un altro caso alcuni pc portatili, comunque diversi sono stati negli ultimi mesi gli ingressi non autorizzati alle scuole elementari Dante di Gallarate.

L’ultimo episodio qualche giorno fa, comunque dopo il 29 dicembre.

«Siamo bersagliati – spiega l’assessore Paolo Bonicalzi – . E vogliamo porre fine a questi episodi. Sia che riguardino furti, a volte anche di pochi euro, sia di tratti di oggetti di più alto valore, nessuno deve poter entrare indisturbato in una scuola. Ho quindi chiesto un report dettagliato per avere il punto della situazione: voglio conoscere nello specifico a quali istituti di vigilanza e a quali forze dell’ordine sono allacciati gli allarmi delle scuole. L’obiettivo è quello di rendere il più tempestivo possibile l’intervento, così da cogliere sul fatto malviventi o vandali»

Una situazione che non è isolata e riguarda molti comuni vicini, come il caso dei furti reiterati alle scuole di Busto Arsizio. Ma non solo: si ricorderà la scorribanda in ben due scuole nel ponte dell’Immacolata in un’altra zona, fra Cocquio e Biandronno: in questo caso ad essere rubate lavagne luminose e computer. In molti casi oggetti di valore che sono stati acquistati dai comitati genitori con sacrifici e raccolte fondi.