Killer Bees pronti al ritorno sul ghiaccio

Hockey su Ghiaccio

Dopo la pausa natalizia, torna a farsi ricco il calendario agonistico dei Killer Bees Varese che nel giro di pochi giorni saranno in pista sia per la Coppa Ticino sia per il campionato elvetico di Terza Lega.

Si comincia dalla Coppa dove le “Api” affronteranno giovedì il Chiasso in un match a eliminazione diretta. I ticinesi militano in Quarta Lega ma vantano un ampio vivaio e sono considerati un club importante, che vuole ben figurare nella competizione. Coach Cacciatore avrà il roster al completo per sfidare il Chiasso e prolungare l’avventura gialloazzurra in Coppa.

Sabato 14, alle 18,30, sarà invece di nuovo campionato. Al PalAlbani arriverà il Cramosina, squadra in testa alla Terza Lega intenzionata a proteggere la prima posizione proprio dall’assalto di Sansonna e compagni, capaci all’andata di violare la pista di Faido. Tra le linee varesine tornerà Rizzo, che ha scontato il turno di squalifica: in caso di vittoria i Killer Bees tornerebbero in testa alla classifica ma per riuscirci dovranno ritrovare cinismo sottoporta e non cedere a quei nervosismi che troppo spesso hanno costretto a restare sul ghiaccio con l’uomo in meno.