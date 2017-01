La BiCa compie due anni

carnago cronaca luoghi

Domenica 22 gennaio festa per il secondo anno di BICA. La biblioteca comunale di Carnago compie due anni, vissuti intensamente (si dice così, ma in questo caso è vero) tra corsi, eventi, letture, laboratori, e ovviamente tanti libri. Il tutto, in una struttura che insieme storica e modernissima, nata da un convinto investimento che ha fatto di Carnago un piccolo polo attrattore per i Comuni circostanti: «Anche quest’anno vogliamo festeggiare la cultura attraverso l’impegno e la condivisione – spiega il Sindaco Maurizio Andreoli Andreoni – in un luogo che è ormai un punto di riferimento per cittadini e associazioni, con l’obiettivo di incontrare le esigenze dei carnaghesi».

Ecco allora una domenica speciale per festeggiare insieme il compleanno di BICA, con tantissimi appuntamenti da vivere: «Con questa ricorrenza importante – sottolinea l’assessore alla cultura Alvaro Guidolin – vogliamo ricordare che la biblioteca non è solo uno spazio di prestito e scambio di libri, ma un polo multifunzionale che coinvolge bambini ed adulti, in una moltitudine di servizi che sono motivo di orgoglio per il Comune di Carnago». Coinvolgimento delle scuole in prestiti e progetti, migliaia di accessi Internet, studenti universitari in uno spazio idoneo allo studio, alto numero di iscritti: la BICA continua a funzionare e attrarre nuovi utenti.

Il secondo compleanno di BICA vi aspetta domenica 22 gennaio con eventi tutti da scoprire. Si comincia alle ore 15.00 con divertimento assicurato per tutti i bambini: dalla risalita su corda speleologica a cura del Gruppo Grotte di Carnago, ai laboratori organizzati dalla Pro Loco di arte e cucina tutti da provare… E per i cittadini: vin brulè e thè caldo offerti da tutte le associazioni con sede in BICA!

La festa poi continua dalle ore 18.00 con qualche numero sui risultati di questo secondo anno, illustrati dall’Amministrazione comunale e dalle associazioni entrate a far parte del mondo BICA, senza dimenticare le prospettive per il futuro della nostra biblioteca. Dalle 18.20 si continua a festeggiare con la presentazione dell’archivio della storica rivista di Carnago “il Setaccio”, la distribuzione gratuita del calendario AVIS 2017 ed il taglio della torta offerta dalla biblioteca a tutti i presenti. Infine concludiamo la nostra festa dalle 18.45 con l’intrattenimento musicale gratuito “Canti popolari e letture con le Sorelle Borromee”: vi aspettiamo!

Festeggia con noi il compleanno della BICA – Biblioteca di Carnago: via Libertà 5, Carnago (VA) – Tel. 0331 985251.