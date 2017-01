La carica dei duemila per Fedez e J-Ax

Fedez e J-Ax a Varese, in duemila per il firma copie da Varese Dischi (foto di Raffaele Della Pace)

Sono arrivati con quasi due ore di anticipo, sapendo di trovare una lunga fila ad attenderli. Fedez e J-Ax intorno alle 13 e 30 sono “sbarcati” in galleria Manzoni accolti dalle urla dei fan.

Il loro arrivo al negozio Varese Dischi era previsto per le 15 ma i due rapper, dopo l’intervista ai microfono di Linus e Nicola di Radio Deejay, hanno preso l’autostrada in direzione Varese. Hanno così anticipato l’appuntamento con i fan, fissato in occasione dell’uscita del loro nuovo album “Comunisti col Rolex”.

Ad attenderli una coda lunghissima che da Galleria Manzoni è arrivata fino a via Ugo Foscolo, strada che dalle 12 e 30 è stata chiusa per permettere l’accesso dei fan ed evitare problemi di sicurezza.

In fila persone di tutte le età ma per lo più minorenni accompagnati da mamme e papà che hanno atteso pazientemente il momento di incontrare i due rapper. «Cosa dobbiamo fare?» dice sorridendo una signora mentre tiene per mano i suoi figli, «Sono usciti da scuola e li ho accompagnati, ci tenevano tantissimo. In casa, ovviamente, si ascolta solo il nuovo album di Fedez e J-Ax».

«Andremo avanti fino a stanotte?! Non lo so» dice sorridendo Miguel Dell’Acqua proprietario del negozio Varese Dischi mentre chiede alle persone di non intralciare il passaggio in galleria Manzoni. L’organizzazione infatti è severa: le transenne servono a organizzare la coda. Le persone possono entrare nel negozio solo se sono in possesso del disco, ordinato e acquistato nel negozio. Senza il disco non c’è possibilità di incontrare Fedez e J-Ax ma nemmeno di farsi fare un autografo su un pezzo di carta.

Durante l’attesa il disco va scartato e aperto, così si recuperano minuti preziosi nel momento dell’autografo. Quando si arriva davanti a Fedez e J-Ax l’incontro dura pochi secondi, i due rapper salutano, firmano l’autografo e scattano una foto. Niente selfie, c’è un fotografo apposta. Un processo velocissimo ma le persone in coda sono più di duemila e nessuna di loro andrà a casa senza incontrarli. “Mi piace tutto di loro”, “Li seguo da sempre”, “Conosco le loro canzoni a memoria”, “Sono emozionatissima”. Queste le impressioni dei piccoli e delle piccole fan in coda.