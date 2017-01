La Caronnese vince e tiene il primato

Le foto della Caronnese

Non sbaglia la Caronnese, che vince 1-0 a Verbania e mantiene il primo posto del Girone A di Serie D. Cade invece la Varesina, 3-2 contro il Casale, al termine di una partita dal finale elettrizzante, mentre impatta 2-2 il Legnano sul campo della Pro Sesto.

VERBANIA – CARONNESE 0-1: Missione compiuta: la Caronnese supera anche l’esame Verbania e mantiene il primo posto del girone, con due punti di vantaggio sul Varese. A decidere la sfida di oggi è stata una rete di Caputo al 24’ del primo tempo. Massimo risultato con il minimo sforzo quindi per la truppa di mister Gaburro, anche nella giornata in cui gli attaccanti non vanno a segno.

VARESINA – CASALE 2-3: Non passa il momento negativo in casa Varesina. A Venegono Superiore oggi a fare festa è il Casale in un finale incandescente. Dopo che il primo tempo si è concluso sull’1-1 con le reti di Anzano e Cardini, nel finale di gara succede di tutto. All’89’ Birolo sigla il momentaneo vantaggio ospite, Oldrini al 93’ sembra raddrizzare la sfida, ma al 94’ è ancora Cardini a firmare la rete che vale i tre punti. Varesina che si ritrova in zona playout e che dovrò riprendere al più presto a fare punti per non dover lottare fino alla fine per evitare gli spareggi retrocessione.

PRO SESTO – LEGNANO 2-2: Un buon punto per il Legnano che non è più ultimo da solo, ma aggancia a quota 13 la Bustese. I lilla vanno in vantaggio al 7’ con Ianni, subiscono la rimonta dei sestesi che pareggiano al 45’ con Battaglino e passano in vantaggio al 34’ della ripresa con Cristofoli. È di Cochis la rete al 40’ che fissa il punteggio sul 2-2.

RISULTATI: Borgosesia – Bra 0-0; Bustese – OltrepoVoghera 2-3; Chieri – Pro Settimo 2-2; Cuneo – Inveruno 4-1; Folgore Caratese – Varese 0-2; Gozzano – Pinerolo 1-0; Pro Sesto – Legnano 2-2; Varesina – Casale 2-3; Verbania – Caronnese 0-1.

CLASSIFICA: Caronnese 41; Varese 39; Chieri 38; Cuneo 36; Borgosesia 33; Pro Sesto 31; Inveruno 30; Casale 29; Folgore Caratese 24; Gozzano 23; OltrepoVoghera 20; Bra, Varesina 19; Pinerolo, Pro Settimo 17; Verbania 16; Legnano, Bustese 13.