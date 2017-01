La casa brucia, tre ragazzi salvati dai pompieri

Incendio nella notte a Luino

Se la sono vista brutta tre ragazzi che questa notte alle 3 sono stati salvati dai vigili del fuoco del distaccamento di Luino intervenuti in un a casa.

Si tratta di un immobile in via Pellegrini, nel centro storico della città che, per cause ancora in fase di accertamento, ha preso fuoco.

All’interno dello stabile, al primo piano, vi erano tre persone rimaste bloccate dalle fiamme.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada dotato di modulo antincendio hanno salvato i tre ragazzi, due uomini e una donna fatti evacuare da una finestra utilizzando la scala in dotazione alla squadra, successivamente si è provveduto a spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area.