La comunità piange i suoi cari

“So che da qualche parte, lassù, mi stai guardando e parli al mio cuore”

Varesenews ha salutato tante persone che hanno lasciato nel cuore di chi ha voluto loro bene un grande vuoto.

La famiglia del Liceo Manzoni ha accompagnato nell’ultimo viaggio il Prof. Piero Viotto, che è stato preside del Liceo Manzoni per oltre 20 anni. Tanta tristezza anche per la morte di Emidia (Midia) Borghi, figlia del patron di Ignis Giovanni Borghi e ricordata da tutti come una donna sorridente e sempre disponibile.

Ricordi di affetto sono stati lasciati per Mario Cortese, Rosa Zordan, Angela Malnati, Angioletta Macchi ved. Borlotti, Bruno Secco, Maria (Mariuccia) Uslenghi, Giuseppina Lina Buffagni, Maria Mentasti, Giovanna Bianchi, Amabile Maria Specia, Alberto Saporiti, Minà Michele, Ernestina Firdelli, Erminia Barutta, Rocco Bellardita, Egidio Lattuada, Antonio Battista Barettini, Fiore Giovanni Franco, Nicoletta Olivieri, Mafalda Toniolo, Piero Giacomo Sempronio, Antonio Salerno, Maria Magnoni, la cui memoria resterà sempre viva nel cuore di chi ha voluto loro bene.

Loro sono solo alcune tra le persone che la scorsa settimana hanno lasciato la vita terrena e che adesso vivranno per sempre nella memoria di chi ha voluto loro bene. Li trovate nella pagina necrologie di Varesenews e per tutti c’è la possibilità di lasciare un ricordo.