La comunità piange i suoi cari

“So che da qualche parte, lassù, mi stai guardando e parli al mio cuore”

Varesenews ha salutato tante persone che hanno lasciato nel cuore di chi ha voluto loro bene un grande vuoto.

La comunità di Samarate ha accompagnato nel suo ultimo viaggio, Franco Piacentini, sindaco dal 1988 al 1993, ricordato da tutti come un uomo di grande spessore umano e culturale. Anche Cuveglio in lutto per Romeo Ciglia, sindaco dal 2004 al 2009, uomo con molte passioni che portava avanti con grande dedizione.

Ricordi di affetto anche per Paolo Mostarda, Flaminia Rondani, Mario Zocchi, Giuseppe Converso, Giovanna Marocchi, Maria Caccaro, Carmela Russo, Liliana Antonietta Boldrin, Laura Danieli, Francesco Frigerio, Lorenzo Corvi, Angelo De Molli, Angelo Bernasconi, Anastasia Gina Paccagnella, Maurizio Antonio Galli, Caterina Mascheroni, Giuseppina Crespi, Teresa Rigolio, Giuseppe Maniglio, Giacomino Colombo, Adriano Reato, Angelo Cassani, Luciana Molinari, Alessandro Vaj, Amelia Colombo, Giulia Azzolin, Elsa Maria Caporale, Giovanna Leoni, Bertilla Carraro, Zaira Finazzi, la cui memoria resterà sempre viva nel cuore di chi ha voluto loro bene.

