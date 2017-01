La comunità piange i suoi cari

Solbiate Arno

“Coloro che ci hanno lasciati non sono degli assenti, sono solo degli invisibili: tengono i loro occhi pieni di gloria, puntati nei nostri pieni di lacrime” (S. Agostino)

Varesenews ha salutato tante persone che hanno lasciato nel cuore di chi ha voluto loro bene un grande vuoto.

Gavirate ha salutato Gigi Pronzato, “Gigino”, che per anni ha accompagnato la vita della comunità dietro al bancone della sua Enoteca Piemontese; uomo di altri tempi, ricordato per avere sempre una battuta pronta, un sorriso per tutti e ovviamente un bicchiere di ottimo vino.

Ricordi di affetto anche per Nicolina Carelli, Carla Bianchi, Maria Mingarelli, Palma Viola, Giuseppe Fumagalli, Adriana Navazzotti, Teresa Monteleone, Lino Rizzolo, Iole Bruni, Isabella Moscato, Emma De Leo ved. Milani, Donato Piazza, Giuseppe Colombo, Carlo Ghiringhelli, Giovanna Pinton, Enrica Vittori, Milena Mazzuccato Pivi, Lina Colombo, Egle Pizzinardi ved. Sandri, Giuseppina Tibiletti, Luciano Tognalli, Cesarina Antonietti.

Loro sono solo alcune tra le persone che la scorsa settimana hanno lasciato la vita terrena e che adesso vivranno per sempre nella memoria di chi ha voluto loro bene. Li trovate nella pagina necrologie di Varesenews e per tutti c’è la possibilità di lasciare un ricordo.