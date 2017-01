La coppa non porta sollievo, Openjobmetis KO in casa

Openjobmetis Varese - Ventspils 82-88

Non arriva nemmeno dalla Coppa, e dal match interno con Ventspils, la prima vittoria di Attilio Caja alla guida della Pallacanestro Varese. Contro i lettoni, ai biancorossi non basta neppure ritrovare precisione nel tiro pesante, il 50%, per strappare un “referto rosa” che sarebbe servito a poco in chiave europea ma avrebbe almeno dato una spruzzata di fiducia all’ambiente, due giorni dopo il doloroso e pericolosissimo KO di Cremona.

Nulla da fare invece, e il punteggio finale (82-88) è abbastanza generoso per la Openjobmetis almeno stando all’andamento di una partita in cui gli ospiti hanno preso il comando nel secondo periodo per poi condurre con un vantaggio rimasto quasi sempre intorno alle 15 lunghezze. Ancora una volta, poi, Johnson si è svegliato tardi, provando a confezionare una rimonta oggettivamente difficile e fermatasi a sei punti di distanza dai baltici, ora più vicini a una qualificazione che i biancorossi possono solo sognarsi. Due le parziali scusanti per la nona eurosconfitta stagionale (decima contando quella con il Benfica): squadra ridotta nel numero per via dell’influenza che ha colpito Pelle e Avramovic e un arbitraggio onestamente osceno e di difficile interpretazione per il metro utilizzato.

Ora testa a sabato sera, quando a Masnago arriverà una Fiat Torino non nel proprio momento migliore. La squadra tornerà a lavorare in palestra – ed è opinione di Caja e Ferrero che le cose, all’interno del gruppo, stiano migliorando – mentre la dirigenza continuerà a sondare il mercato. C’è di mezzo la questione Maynor, rimasto scottato dalla contestazione subita lunedì notte sull’uscio di casa di ritorno da Cremona: con Torino il play ci sarà, più avanti vedremo. Qualche mezzo sondaggio c’è stato sia in uscita (verso Capo d’Orlando) sia in entrata (sondato l’espertissimo Blassingame) ma al momento non si segnala nulla di concreto. Intanto, diciamo “ciao” a una Champions che si è rivelata un fardello troppo pesante.

OPENJOBMETIS VARESE – BK VENTSPILS 82-88 (19-18, 37-46; 59-72)

VARESE: Johnson 22 (2-5, 4-6), Anosike 12 (6-9), Maynor 8 (1-6, 2-2), Bulleri 2 (0-1 da 3), Cavaliero (0-1 da 3), Kangur 3 (1-2, 0-1), Canavesi 2, Ferrero 12 (1-3, 3-5), Eyenga 21 (5-11, 3-8). Ne: De Vita. All. Caja.

VENTSPILS: Leimanis 3 (1-1), Deane 5 (1-5, 0-3), Jakovics 7 (0-1, 1-1), Ziedins 3 (0-1 da 3), Zielionis 12 (4-6, 1-1), Janicenoks 12 (3-3, 2-4), Skele 7 (2-4, 1-1), Gulbis 14 (1-4, 4-9), Zakis 9 (4-5, 0-1), Campbell 16 (3-7, 2-4). All. Muiznieks.

ARBITRI: Glisic (Ser), Anastopoulos (Gre), Collin (Fra).

NOTE. Da 2: Va 16-36, Ve 19-36. Da 3: Va 12-24, Ve 11-25. Tl: Va 14-20, Ve 17-23. Rimbalzi: Va 28 (8 off., Anosike 11), Ve 37 (11 off., Campbell 7). Assist: Va 16 (Maynor 5), Ve 20 (Campbell 7). Perse: Va 11 (4 con 2), Ve 12 (Zakis 3). Recuperate: Va 1 (Eyenga 1), Ve 5 (Deane, Zelionis 2). Usc. 5 falli: Zelionis, Kangur. F. tecnico: Maynor (18.53), panchina Varese (30.17), Jakovics (30.48), Cavaliero (33.10).