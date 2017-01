La Famiglia Bosina si prepara a festeggiare la gioebia

via Morosini

La Famiglia Bosina , come da tradizione, si appresta a festeggiare la Festa d’ra gioebia , con una cena presso l’ Hotel Vecchia Riva – località Schiranna, il prossimo 26 gennaio ,ultimo giovedì del mese, alle ore 20,00.

La ricorrenza è dedicata alle donne, che riceveranno un simpatico omaggio : durante la serata verrà presentata una donna che ha dimostrato di avere fatto qualcosa di importante per Varese nel sociale, nell’arte, nel commercio, nell’industria, che il Regiù Luca Broggini ringrazierà a nome della Famiglia Bosina. Il momento più significativo dell’incontro sarà la proclamazione dei vincitori del concorso “Poeta Bosino per il 2016” , competizione annuale che premia i poeti che si sono maggiormente distinti con le loro poesie dialettali : quest’anno 20 poeti hanno sottoposto alla giuria del premio ben 35 componimenti, segno di buona vitalità del nostro dialetto almeno a livello letterario.

La Famiglia Bosina ha come missione anche quella di tramandare e di divulgare la letteratura dialettale del nostro territorio. Durante la serata ci saranno anche momenti di intrattenimento con la presenza, tra l’altro, del Gruppo Folkloristico Bosino.

Per informazioni per la prenotazione e quota individuale di partecipazione contattare la Segreteria tel.328.7656189 Cristina Iotti.