La festa per il ritorno del dakariano di Busto

Dakar 2017, i tifosi festeggiano Diocleziano Toia

Festa grande a Cassano Magnago lunedì scorso, giorno del ritorno in Italia di Diocleziano Toia. Il pilota di Busto Arsizio ha partecipato per la quarta volta al Raid Dakar e per il terzo anno consecutivo è riuscito a portare a termine la massacrante gara a bordo della sua Ktm 450 Rally.

Toia è stato festeggiato da amici e tifosi con un aperitivo al Loft, locale di Cassano, decorato nella circostanza con i colori del Team Manetta&Forketta al quale il centauro bustocco è iscritto.