La Galleria Punto sull’Arte in trasferta al MAM

Al via la prima edizione della Fiera MAM a Milano – Mostra a Milano Arte e Antiquariato – presso Fieramilanocity, Padiglione 4.

Un nuovo appuntamento fieristico, dal 28 gennaio al 5 febbraio, che unisce il mondo dell’Antiquariato, Arte moderna e contemporanea e Design. Un appuntamento unico, animato da antiquari e galleristi tra i più prestigiosi, provenienti da tutta Italia e dell’estero. Con una proposta di alto livello, MAM crea e attira un pubblico di collezionisti ma anche di appassionati, di arredatori e di architetti.

Tra gli espositori è presente la Galleria Punto sull’Arte di Varese, che presenta le opere degli artisti: Alex Pinna, Matteo Massagrande, Annalù, Federico Infante, Alberto Magnani, Johannes Nielsen, Jernej Forbici, Ottorino De Lucchi, Paolo Quaresima, Claudia Giraudo e Marika Vicari.

Tra gli eventi in programma che si svolgeranno nell’area lounge della Fiera si segnalano:

• Paola Ravasio. Le forme della forma. Martedì 31 gennaio alle ore 17.30. La scultrice Paola Ravasio incontra la curatrice Alessandra Redaelli. Sarà l’occasione per approfondire il concetto di forma nell’arte contemporanea e per far scoprire ad appassionati e collezionisti le molteplici possibilità dei materiali più nuovi nel campo della scultura.

• Percorsi – Alex Pinna. Venerdì 3 febbraio alle ore 17.30. Una chiacchierata tra Alex Pinna e Alessandra Redaelli lungo le strade che hanno visto, negli anni, incrociarsi i loro percorsi professionali; e poi e un focus sui futuri progetti dell’artista (dalla mostra a Los Angeles, alla prossima mostra personale presso la galleria Punto sull’Arte a Varese).

INFORMAZIONI

Date: dal 28 gennaio al 5 febbraio 2017

Orari di apertura al pubblico: dalle 11.00 alle 21.00

Dove: Padiglione 4 – Fieramilanocity

Ingresso: Gate 5 – Porta Teodorico

Galleria Punto sull’Arte: info@puntosullarte.it 3662640256