La generosità dell’Ite Tosi “riempie” tre macchine

Tre macchine piene. E qualche scatola è pure rimasta a terra. Questo è il risultato della raccolta di abiti che è stata organizzata all’Ite Tosi in favore dei senza tetto della città.

«E’ stata un’iniziativa dei ragazzi del consiglio d’istituto che è nata, organizzata e gestita interamente da loro» spiega la preside dell’istituto, Nadia Cattaneo, entusiasta dell’iniziativa degli studenti della sua scuola: «io ho solo dato l’autorizzazione e aiutato con una circolare». E così in una settimana di raccolta alunni, docenti e personale hanno davvero svuotato gli armadi per aiutare chi è in difficoltà.

Gli abiti sono infatti stati donati all’associazione Ali d’Aquila, una realtà che ogni sabato offre l’opportunità a tante persone di farsi una doccia calda e ricevere abiti puliti. Ed è proprio a queste persone che andranno i vestiti raccolti dai ragazzi dell’Ite Tosi che sabato 27 gennaio, come mostrato nelle foto pubblicate su Facebook dall’associazione, hanno lasciato la struttura di viale Stelvio per arrivare nei magazzini dell’Oratorio San Luigi.