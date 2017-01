La Giornata della Riconoscenza a Gallarate

Primo consiglio comunale Gallarate 2016

Sarà la Giornata Cittadina della Riconoscenza ad anticipare l’inizio del consiglio comunale in programma lunedì 30 gennaio. La cerimonia in sala consiliare avrà inizio alle 20.30 e prevede la consegna delle benemerenze (I Due Galli e le pergamene) da parte del sindaco Andrea Cassani e del presidente dell’assemblea civica Donato Lozito.

I lavori del consesso prenderanno il via alle 21.5. Cinque in tutto i punti inseriti all’ordine del giorno. La prima ora dei lavori sarà riservata come sempre alle comunicazioni e ai question time. A seguire verranno mese ai voti la modifica del regolamento generale delle entrate dell’autotutela e degli strumenti deflativi; l’istituzione della commissione speciale Malpensa, con la relativa nomina dei componenti; la lettura e l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti.