La Lombardia per il centro Italia: 356 volontari e 68 mezzi antineve

La Protezione Civile di Malnate in Abruzzo

“Il numero di volontari lombardi di Protezione civile già mobilitati nelle operazioni in Centro Italia è pari a 356, con 68 mezzi speciali antineve e attrezzature varie per lo sgombero neve. Regione Lombardia attraverso la Sala Operativa di Protezione Civile è in costante contatto con le omologhe di Abruzzo e Marche, con i funzionari delle province lombarde e con i responsabili operativi inviati sul campo. Le nostre squadre continuano nelle operazioni concordate, la situazione è in evoluzione e le destinazioni variano costantemente a seconda delle esigenze e delle indicazioni”. Lo ha comunicato Simona Bordonali, assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione della Regione Lombardia presentando i dati relativi ai volontari di Protezione civile della Lombardia impegnati in questo momento per l’emergenza neve in Centro Italia.

COLONNE ATTIVE - Restano al momento attive la Colonna Mobile Regionale (ANA, A2A e Parco del Ticino), le Colonne Mobili Provinciali di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Monza e Brianza, Mantova, Pavia e Varese . Sono state attivate in aggiunta le colonne mobili di Città Metropolitana di Milano (già operante dalle 9 di questa mattina con 45 volontari) e la Colonna mobile di Sondrio (in viaggio con 35 volontari).

ELISOCCORSO – L’elicottero AREU, con personale sanitario a bordo, continua ad operare nella provincia di Teramo. Allo stato attuale, nelle Marche e in Abruzzo, sono presenti volontari e tecnici così suddivisi:

MARCHE – 165 volontari

Caldarola (MC): 13 volontari Lecco

Fiastra (MC): 19 volontari Monza e Brianza

Pieve Torina (MC): 19 volontari Mantova

San Severino Marche (MC): 21 volontari Monza e Brianza

Visso (MC) e comuni limitrofi: 78 volontari Brescia + 15 volontari Pavia.

ABRUZZO – 156 volontari

Campli (TE): 6 volontari Cremona

Campotosto (AQ): 8 volontari Bergamo + 10 volontari Colonna Mobile di Como

Capitignano (AQ): 26 uomini Colonna Mobile Regionale (ANA, Parco Ticino e A2A) + 6 volontari Mantova + 14 volontari Varese + 10 volontari della Colonna Mobile di Como.

Cusciano (TE): gruppo SEA (14 tecnici + 2 volontari Parco Ticino in supporto)

Montorio al Vomano (TE): 15 volontari Cremona

Teramo (TE): 45 volontari Città Metropolitana di Milano.

Attualmente in viaggio verso la base di Teramo – Abruzzo ci sono 35 volontari della provincia di Sondrio con 10 mezzi. Da domani, domenica 22 gennaio, una squadra di 19 volontari della provincia di Lodi andrà a sostituire 19 volontari della provincia di Cremona che rientreranno.