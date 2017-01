La Merla passerà senza danni: qualche goccia da mercoledì

merla

Sono i giorni della Merla, ma quest’anno sulla provincia di Varese passeranno senza danni, anzi con temperature che potrebbero lievemente aumentare nei prossimi giorni

Da oggi a martedì un nucleo di alta pressione in rinforzo continuerà a regalare stabilità al tempo e anche se non sarà pienamente soleggiato, specie in pianura, non dovrebbero esserci precipitazioni.

Solo mercoledì si avvicina una prima perturbazione da ovest con possibile cambiamento del tempo e aumento della probabilità di precipitazioni diffuse sulla regione, specie giovedì.

Fino a mercoledì anche il vento si manterrà lieve sulla regione e le temperature non presenteranno grosse variazioni.