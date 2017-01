La musica gospel a sostegno dell’ospedale di Bangui

Foto varie

I volontari del gruppo Emergency di Varese, con la collaborazione della Pro Loco di Induno Olona, organizzano per venerdì 20 gennaio alle ore 21 presso il teatro San Giorgio di Bisuschio un concerto gospel a favore di Emergency, l’associazione italiana indipendente che dal 1994 offre cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime della guerra, delle mine antiuomo e della povertà promuovendo allo stesso tempo una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani (www.emergency.it).

Scopo della serata è quello di raccogliere fondi per sostenere il Centro pediatrico di Bangui in Repubblica Centrafricana, struttura che dal 2009 ad oggi ha curato gratuitamente oltre 150.000 persone (dati al 30 giugno 2016).

Per l’associazione fondata da Gino Strada si esibirà la corale “Compagnia della Gru”, nativa di Varese e attiva dall’anno 2000. La compagnia è diretta dal maestro Enrico Salvato ed è un libero sodalizio di artisti che, provenienti da esperienze musicali diverse, propone spettacoli legati al canto corale moderno con predilezione per i repertori gospel, spiritual, musical e pop.

Con oltre 450 concerti al suo attivo, la “Compagnia della Gru” si è esibita in Italia e all’estero in occasione di eventi, concorsi e rassegne di levatura internazionale. Ha inoltre stretto collaborazioni con artisti di importanza internazionale quali ”By Grace Gospel Choir”, ”Heritage Chorale” e ”Sherrita Duran”. Nel dicembre 2004 ha pubblicato il CD, “Merry Christmas” che presenta l’omonimo spettacolo proposto nel periodo natalizio.

Ingresso a 10 euro – gratuito fino ai 13 anni

Durante la serata sarà presente un banchetto con gadget e materiale informativo riguardante Emergency.

Per informazioni: varese@volontari.emergency.it 335/8478268

Di seguito le indicazioni per arrivare al Teatro San Giorgio:

Via Repubblica 22 Bisuschio (VA) 21050