La natura protagonista del video dei 40 anni del Parco delle Groane

Il nuovo video del Parco delle Groane visto più di 20mila volte su Facebook. «Lo abbiamo pubblicato online sulla nostra pagina Facebook venerdì mattina, 13 gennaio – raccontano dalla direzione del Parco -, e in soli quattro giorni ha sfondato il muro delle 20mila visualizzazioni (oltre a 250 reazioni positive degli utenti). Stiamo parlando del nuovo video promozionale del Parco delle Groane che abbiamo “girato” in occasione del quarantennale dell’ente (1976-2016)».

«Il filo conduttore di quella che a tutti gli effetti è una piccola storia ambientata dentro la nostra area protetta? – proseguono dal Parco – La natura sulla porta di casa, proprio come il Parco delle Groane che si ritaglia il suo spazio verde incuneandosi tra le città. Lo abbiamo proiettato in anteprima venerdì 16 dicembre 2016 al Centro Parco Polveriera in occasione del convegno “Caldo Globale”, abbiamo replicato la proiezione due giorni dopo davanti alle 160 persone presenti alla tradizionale festa di Natale».