La Polizia Locale celebra San Sebastiano

Anche la Polizia Locale ha un Santo Patrono: si tratta di San Sebastiano Martire, ricordato il 20 gennaio, giorno della sepoltura nella catacomba sulla quale è stata costruita una delle sette principali chiese di Roma, la Basilica di San Sebastiano.

Nell’occasione venerdì 20 gennaio alle 11.00 in sala giunta, l’assessore alla sicurezza Massimo Rogora e il comandante Claudio Vegetti presenteranno i dati dell’attività svolta nel 2016.

Alle 18.30, invece, nella basilica di San Giovanni, monsignor Pagani celebrerà la Santa messa, al termine della quale il corpo di Polizia Locale sarà presentato alla cittadinanza nel salone parrocchiale (sala Verdi) in via Pozzi 7. Il sindaco Antonelli provvederà alla consegna delle benemerenze al personale per il raggiungimento del 16° e 25° anno di servizio e all’attribuzione dei gradi per il raggiungimento del 5° – 10° e 20° anno di servizio. Sarà attribuita anche una nota di merito.