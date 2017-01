La Polizia Locale di Gallarate saluta il commissario Berutti

Il comando della Polizia Locale di Gallarate ha salutato, con encomio per il servizio svolto, il commissario Simona Berutti.

Assunta nel 1988, Berutti è stata per anni una delle colonne portanti del comando di via Ferraris e dell’ente Comune. Negli ultimi due anni si è occupata, come funzionario, anche del servizio a Cardano al Campo, dopo che il comando cardanese è stato associato nel servizio a quello di Gallarate.

Sciolto questo accordo, il comando torna alla piena autonomia: a guidarlo sarà proprio Simona Berutti, scelta come Comandante. Alla festa di San Sebastiano, con la consegna dell’encomio, era presente anche il sindaco di Cardano Angelo Bellora.