La Pro Patria non gioca ma i risultati sono dalla sua parte

La Pro Patria non è scesa in campo questa domenica per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Seie D, ma può lo stesso esultare per i risultati sugli altri campi.

Mentre la sfida di Lecco è stata rinviata, il Monza non è andata oltre lo 0-0 in casa del Darfo Boario, la Pergolettese è stata sconfitta 1-0 in casa dalla Virtus Bolzano, mentre il Ciliverghe è stato frenato 1-1 dal Cavenago. Nelle posizioni di vertice ottiene i tre punti solo la Virtus Bergamo, che ha abbattuto 5-0 l’Olginatese.

I Tigrotti vincendo il recupero a Lecco – ancora da definire la data – si ritroverebbe così al secondo posto da sola a quota 41, a solo 7 lunghezze dal Monza capolista e che ospiterà Santana e compagni il prossimo 29 gennaio al “Brianteo”.

RISULTATI: Lecco – Pro Patria rinviata, Caravaggio – Scanzorosciate 1-0; Ciliverghe – Fanfulla 1-1; Ciserano – Levico 3-0; Darfo Boario – Monza 0-0; Dro – Pontisola 1-2; Pergolettese – Virtus Bolzano 1-2; Seregno – Grumellese 3-0; Virtus Bolzano – Olgiatese 5-0.

CLASSIFICA: Monza 48; Virtus Bergamo, Pergolettese 40; Pro Patria*, Ciliverghe 38: Seregno 32; Caravaggio 30; Pontisola 29; Darfo Boario 25; Ciserano, Grumellese 24; Dro 21; Olginatese 19; Virtus Bolzano 18; Scanzorosciate 17; Levico Terme 14; Cavenago 13; Lecco* 11. * Una partita in meno