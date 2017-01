La Protezione civile di Varese è già all’Aquila

Decine di volontari hanno riordinato i quintali di donazioni dei cittadini raccolti nei giorni scorsi. I camion della Protezione Civile sono partiti lunedì notte

Sono partiti ieri e sono già operativi a L’Aquila i volontari della Protezione civile della Provincia di Varese.

Il gruppo è formato da cinque unità e in queste ore si sta organizzando la partenza di altri volontari che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.

«Ieri mattina la Protezione civile regionale ci ha chiesto di organizzare un gruppo di volontari per contribuire ad affrontare l’emergenza terremoto e le difficile situazioni in cui si trovano molte zone del centro Italia – ha spiegato il Consigliere a Sicurezza e Protezione civile Davide Tamborini – Ci siamo subito attivati e in serata sono partiti i primi uomini e ora stiamo organizzando una seconda partenza. In questo momento la situazione nelle zone colpite dal sisma è resa ancor più difficile dalle condizioni metereologiche e dalle precipitazioni nevose».

«Infine – conclude Tamborini – colgo l’occasione per ricordare a tutti i gruppi di Protezione civile del territorio che intendono intervenire nelle zone colpite dal sisma, che possono dare la propria disponibilità contattando la sala operativa unificata tra Provincia e Prefettura».