La Quiete offre ancora visite ed esami a prezzi calmierati

foto quiete prima varese clinica

Nuovo ciclo di visite ed esami a prezzi calmierati offerti alla popolazione dai dipendenti della clinica La Quiete. Sostenuti nella loro battaglia per il posto di lavoro dalla FP CGIL Varese, i lavoratori continuano nelle iniziative a sostegno della Struttura e di coloro che con la loro dedizione e professionalità resistono per mantenere viva questa eccellenza sanitaria.

Per fare in modo che il maggior numero di persone possibile possa toccare con mano il valore della struttura e del suo personale, sono a disposizione, a prezzi calmierati, le seguenti prestazioni:

VALUTAZIONE POSTURALE PEDIATRICA – 4/14 anni – mercoledì 01/02/2017, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, al costo di 25 euro

MOC, venerdì 03/02, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, al costo di 40 euro

ELETTROCARDIOGRAMMA mercoledì 08/02 dalle ore 10.00 alle ore 16.00, al costo di 15 euro

VISITA PNEUMOLOGICA E SPIROMETRIA (Dott. Aldo Maestroni), mercoledì 08/02 dalle ore 14.00 alle ore 17.00, al costo di 80 euro

TECAR TERAPIA, giovedì 09/02, dalle ore 14.00 alle ore 19.00,al costo di 25 euro.

CONSULENZA PSICOLOGICA (Dott.ssa Sara Maestroni), giovedì 09/02, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, al costo di 50 euro.

Sono in calendario anche alcuni incontri a scopo informativo:

Il giorno 6 febbraio dalle ore 21.00, “50 SFUMATURE DI STRESS”,- Stress da lavoro correlato – tenuto dalla Dott.ssa Alessandra Grassi, Psicologa della comunicazione, incontro aperto a tutti (max 50 partecipanti).

Il giorno giovedì 16 febbraio alle ore 21.00 “ALIMENTAZIONE E DISTURBI ALIMENTARI” a cura dell’equipe “Ars et Cura”, di dott. Aldo Maestroni e dalla dott.ssa Sara Maestroni, attivi da anni nella diagnosi e nella cura dei disturbi del comportamento alimentare. Interverrà inoltre, per la parte riabilitativa il fisioterapista Farano Davide, della Clinica La.

Max 50 posti

Per poter partecipare alle serate a tema, così come per poter accedere alle prestazioni a prezzo calmierato, è necessario PRENOTARSI, al numero 0332/806418 da martedì 24/01/2017 a venerdì 27/01 dalle ore 11.00 alle ore 12.30, e da lunedì 30/01/2017 a venerdì 03/02 dalle ore 12.00 alle ore 13.30.

«Le lavoratrici e i lavoratori della Quiete – si legge nella presentazione della nuova iniziativa – accoglieranno tutte le persone che vorranno aderire a queste iniziative accompagnandole affinché possano toccare, non solo con mano ma col cuore, la professionalità e la dedizione che i dipendenti dimostrano e continueranno a dimostrare nello svolgimento delle loro mansioni, e soprattutto la grande anima empatica che da un secolo attraversa le mura de “la Quiete” e che contagia irreversibilmente chi ci lavora e chi la frequenta».