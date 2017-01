La Quiete resiste: nuovo ciclo di esami a prezzi calmierati

la quiete varese clinica

Le lavoratrici ed i lavoratori della Casa di Cura “La Quiete” accompagnati dalla FP CGIL di Varese con l’obiettivo di arrivare alla fine marzo, giorno dell’asta, dove si decideranno le future sorti della Clinica e dei posti di lavoro, consapevoli della sempre maggior importanza della prevenzione, hanno deciso di promuovere a febbraio 2017 il “Mese della Prevenzione”, attraverso l’erogazione di prestazioni a prezzo calmierato, allineati alle cifre che l’utente spenderebbe in regime di convenzione.

A seguito dell’attuazione del “Decreto Appropriatezza“, entrato in vigore da poco più di un anno, sono stati introdotti sensibili e consistenti tagli a moltissime prestazioni fruibili attraverso il Sistema Sanitario Nazionale. Questo taglio riguarda molti esami diagnostici, e nonostante il decreto sia stato in parte abrogato nel dicembre 2016, permangono gravi lacune che costringono i cittadini che per avere accesso ad esami di laboratorio di screening e prevenzione, devono sostenere una spesa, in regime privato, consistente e non alla portata di tutti.

Pacchetto Donna (fino 45anni) 38 euro

Emocromo, Ferro, Ferritina, Transferrina, Quadro lipidico (Colesterolo totale+HDL+LDL+Trigliceridi), Prelievo venoso

Pacchetto Donna (maggiore di 45 anni) 70 euro

Emocromo, Ferro, Ferritina, Transferrina, Quadro lipidico (Colesterolo totale+HDL+LDL+Trigliceridi), Alfafetoproteina, TSH Reflex, Prelievo venoso

Pacchetto Uomo (fino a 45 anni) 19 euro

Emocromo, Quadro lipidico (Colesterolo totale+HDL+LDL+Trigliceridi), GPT, GAMMA GT, Prelievo venoso

Pacchetto Uomo (maggiore di 45 anni) 40 euro

Emocromo, Quadro lipidico (Colesterolo totale+HDL+LDL+Trigliceridi), GPT, GAMMA GT, CPK, PSA Reflex (Antigene Prostatico Specifico), Prelievo venoso.

Pacchetto Diabete 23 euro

Glicemia, Emoglobina Glicata, Microalbuminuria, Prelievo venoso

Per accedere ai servizi è sufficiente presentarsi al Secondo Piano del Poliambulatorio (struttura in vetro e acciaio subito a destra dopo l’ingresso dal cancello) dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 10.00 comunicando direttamente all’operatrice il pacchetto a cui si intende aderire.

Gli esami sono da eseguirsi a digiuno.