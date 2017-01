La rapina e la lite a martellate, l’amore osteggiato è un thriller

Arma (giocattolo) in pugno si erano appropriati di 36 mila euro all'interno dell'ufficio postale di Rescalda, frazione di Rescaldina, ma sono stati subito arrestati dai carabinieri di Legnano e di Desio

Una relazione osteggiata dai genitori di lei, 23enne di Busto Arsizio, con un pizzaiolo egiziano di 26 anni, una lite a martellate tra il padre furioso e il nuovo fidanzato e una rapina in casa dell’ex-fidanzato di lei ad opera della giovane ragazza e del pizzaiolo.

Si fa sempre più complicata la vicenda dell’aggressione a colpi di martello avvenuta in via del Chisso nel pomeriggio di venerdì scorso. A colpire sarebbe stato il padre 51enne della giovane, al culmine di una serie di screzi con l’odiato nuovo fidanzato. Prima lo avrebbe inseguito, poi speronato con l’auto e – infine – colpito a martellate con una mazzetta da cantiere che teneva nel cofano dell’auto. Il 26enne è finito in ospedale con ferite serie mentre il 51enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

A questa aggressione si aggiunge un nuovo tassello con l’accusa di rapina nei confronti della coppia che si sarebbe presentata mercoledì scorso a casa dell’ex-fidanzato 20enne e che – dietro minacce e percosse – avrebbe consegnato ai due il suo smartphone, forse contenente materiale “scomodo” per la giovane.

A seguito della denuncia, infatti, i carabinieri di Busto Arsizio hanno identificato i due e li hanno denunciati per rapina. I due hanno spontaneamente riconsegnato il telefono, probabilmente dopo un’attenta e accurata operazione di pulizia dei file che potevano risultare compromettenti.