“La Regione scriva bandi adeguati, per evitare criticità”

Consiglio regionale della Lombardia

«Non è più il tempo delle interrogazioni e mozioni, è il momento che chi ha la responsabilità sia conseguente agli annunci. Siamo rimasti colpiti dalla relazione sulle criticità dell’ospedale di Angera dell’assessore Gallera soprattutto per quanto riguarda il personale medico: le difficoltà sono emerse tutte, ma tocca a Regione Lombardia trovare una soluzione a partire dalla redazione di bandi che siano adeguati per portare le migliori professionalità nella sanità pubblica».

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Alessandro Alfieri in merito alla risposta dell’assessore regionale alla sanità Giulio Gallera ieri in Aula in risposta ad un’interrogazione sulle problematiche che hanno coinvolto l’ospedale di Angera.