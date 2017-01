“La richiesta di ampliamento della ditta è ancora la vaglio”

Foto varie

« C’è un iter in corso, verifiche e approfondimenti che permetteranno la valutazione per la definizione di una pratica presentata legittimamente e che farà il suo percorso burocratico. In questo momento, non è stata presa alcune decisione» Il Sindaco di Gavirate Silvana Alberio, insieme al vicesindaco di Bardello Luciano Puggioni, smentiscono le illazioni che circolano sui social in merito alla conclusione di un domanda di ampliamento presentata da una ditta a cavallo tra i due territori.

La questione si inserisce nel tema dell’inquinamento atmosferico segnalato da alcuni cittadini e che ha portato alla nomina delle “sentinelle”, i famosi “nasi” chiamati a vigilare sulla presenza di odori strani nella zona dei due comuni. Leggi anche Gavirate - I “nasi” antipuzza in azione dal primo gennaio

Il problema delle puzze era stato affrontato nell’autunno scorso seguendo un protocollo regionale del 2012 perché non si era riusciti a individuare con certezza la fonte inquinante. Da qui, l’idea di nominare sentinelle che si erano incaricate di vigilare sulla qualità dell’aria in giorni e in orari precisi della settimana. La fase di sorveglianza, partita il primo gennaio scorso, durerà tre mesi per poi ripartire tra maggio e luglio.

Quando “il naso” verifica un odore sgradevole, fa la segnalazione alla polizia locale e all’Arpa che intervengono per capirne l’origine.

Quanto alla pratica dell’azienda che chiede l’ampliamento, ha spiegato il Sindaco Alberio : « Provincia e Arpa hanno chiesto un’integrazione delle valutazioni sulle ricadute viabilistiche perché sono stati ritenuti inadeguati i controlli fatti dall’azienda stessa sul volume del traffico che si creerà». Nuove rilevazioni, dunque, andranno fatte in orari e giorni diversi per essere poi presentati nuovamente alla Provincia.