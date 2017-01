La Rua in concerto alla Salumeria della Musica

La Rua

Dopo aver riempito più di venti piazze lungo tutto lo stivale questa estate, i La Rua sono pronti per le prossime tappe del loro live tour. Gli appuntamenti sono fissati per mercoledì 25 gennaio al Quirinetta di Roma, giovedì 26 gennaio alla Salumeria della Musica di Milano. I biglietti saranno disponibili sul circuito Ticketone dalle ore 10 di venerdì 4 novembre.

Per i La Rua è stata un’estate elettrizzante passata a scaldare il numerosissimo pubblico accorso ai loro live, le nuove date sono la giusta occasione per lasciarsi travolgere dalla loro energia e vederli live . La band pop/nu-folk marchigiana vi aspetta per uno show coinvolgente tra dolci ballate, banjo e tamburo a Roma e Milano.

I La Rua sono in tour con il loro album Sotto Effetto Di Felicità, uscito lo scorso 3 giugno per la Universal Music e prodotto da Dario Faini e La Rua. Il disco contiene 9 brani inediti ed è stato anticipato dallo straordinario successo del singolo Il sabato fa così, presentato per la prima volta ad Amici e tuttora in rotazione radiofonica. Dal 14 ottobre la band è presente in radio anche con I miei rimedi, il nuovo singolo estratto dall’album e con un videoclip targato Giacomo Triglia che sta registrando molte view.

Band pop/nu-folk formata nel 2004 nella provincia di Ascoli Piceno, i La Rua sono Daniele Incicco (voce e chitarre), William D’Angelo (chitarre), Davide Fioravanti (pianoforte, fisarmonica, glockenspiel), Nacor Fischetti (batteria, fx), Alessandro Mariani (chitarre, banjo) e Matteo Grandoni (contrabbasso, basso). L’immaginario della band nasce dal sodalizio artistico tra Daniele Incicco e il songwriter e produttore Dario Faini, conosciuto e richiestissimo songwriter, che negli ultimi anni ha scritto hit multiplatino per Emma, Marco Mengoni, Fedez, Luca Carboni, Annalisa e molti altri.

I La Rua nel 2012 partecipano alla finale del Festival “Voci Nuove e Volti Nuovi di Castrocaro”, classificandosi al terzo posto e ricevendo il premio MEI (Meeting Etichette Indipendenti) come miglior Band. L’anno successivo la band risulta tra le 60 selezionate per partecipare al Festival di Sanremo 2014 nella categoria “Nuove Proposte” con il brano “Non sono positivo alla normalità”. Nel 2014 il gruppo viene scelto come candidato agli MTV Music Awards di Firenze, per la categoria “Best New Generation”.

Dalla fine dell’estate 2014 e per tutto l’inverno il gruppo è stato impegnato nella registrazione del primo album, che ha visto la luce nel 2015. Il 1° maggio dello stesso anno, la band si esibisce sul palco del Primo Maggio a Roma, aggiudicandosi la vittoria come miglior gruppo del contest 1MNEXT. Da novembre 2015 i La Rua si distinguono nella scuola di “Amici di Maria De Filippi”, nella squadra di Elisa e Emma che decide di sceglierli come opening del suo Adesso Tour.

LA RUA

Mercoledì 25 Gennaio 2017

Roma, Quirinetta Cafè – via Marco Minghetti, 5

Biglietto: € 10,00 + prev.

Giovedì 26 Gennaio 2017

Milano, Salumeria della Musica – via Antonio Pasinetti, 2

Biglietto: € 12,00 + prev.