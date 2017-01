La SAB Grima Legnano inaugura il girone di ritorno ospitando Soverato

Foto varie di pallavolo

Inizia il tour de force per la SAB Grima Legnano: tra campionato e Coppa Italia, la squadra legnanese si prepara ad affrontare ben 5 partite nel giro di 15 giorni. Tre di queste vedranno dall’altra parte della rete il Volley Soverato, che sarà avversario delle giallonere anche nei quarti di finale di Coppa. La prima sfida con le calabresi, quella di domenica 15 gennaio al PalaBorsani di Castellanza, vale però per la prima giornata di ritorno della Samsung Gear Volley Cup di Serie A2 e può avere riflessi importanti sulla classifica: le due squadre, infatti, sono divise da soli 4 punti.

Tanto la SAB Grima quanto Soverato sono in cerca di riscatto dopo le pesanti sconfitte patite contro Palmi e Marignano; le ospiti però, dopo un inizio di stagione negativo (incluso il ko per 1-3 proprio nella gara d’andata contro le giallonere), attraversano un momento molto brillante e sono risalite fino al sesto posto in graduatoria.

Il match avrà inizio alle 17 e sarà visibile in diretta streaming.

La SAB Grima Legnano arriva alla partita al termine di una settimana di allenamenti molto intensi: nel programma anche un’amichevole con il Club Italia CRAI di serie A1, già affrontato più volte in questa stagione. Le giallonere si sono imposte con un 3-2 (21-25, 25-21, 20-25, 25-21, 25-22) che ha certificato il buono stato di forma della squadra: ottime sensazioni in particolare per le due ex della partita con Soverato, Sara Paris e Sara De Lellis. Il coach Andrea Pistola ha provato il sestetto titolare per tre set, dando spazio a Chiara Muzi nel terzo e a Figini, Mazzotti e Kosareva nel quinto parziale.

“Siamo alla vigilia di una serie di partite molto impegnative – dice Camilla Mingardi – a livello fisico e mentale. Il girone di ritorno sarà ancora più difficile di quello di andata, perché tutte le squadre punteranno a dare il massimo, e noi dovremo metterci molta più grinta: già nella partita contro Soverato, al di là della qualità tecnica, sarà importante soprattutto l’approccio positivo. Credo che a Palmi sia stato proprio l’atteggiamento a penalizzarci, perché ci siamo fatte mettere sotto e non siamo riuscite a reagire”.

Il Volley Soverato affronta quest’anno la sua settima stagione consecutiva in Serie A2 e nello scorso campionato ha raggiunto le semifinali dei playoff per la promozione. L’allenatore Stefano Saja, una vecchia conoscenza del volley lombardo (il suo esordio nel settore femminile risale ai tempi di Tradate, al fianco dell’attuale ds legnanese Bruno Colombo), ha a disposizione una rosa radicalmente rinnovata, con sole tre conferme rispetto alla scorsa stagione. La diagonale palleggiatore-opposto è formata da due giocatrici che il pubblico del PalaBorsani ha già visto all’opera con la maglia di Castellanza, Ilaria Demichelis e Costanza Manfredini; le schiacciatrici sono Carlotta Zanotto e la bulgara Mariya Karakasheva, le centrali Serena Bertone e Alessia Travaglini e il libero l’ex di Busto Arsizio Veronica Bisconti. A disposizione l’alzatrice Gennari, la centrale Vujko, la schiacciatrice Caravello e il secondo libero Caforio.

La gara sarà arbitrata da Federico Del Vecchio di Treviso e Antonio Licchelli di Reggio Emilia.

BIGLIETTI – I biglietti per assistere alla gara sono in prevendita online su http://sabvolley.bookingshow.com/ e nei punti vendita del circuito BookingShow. La biglietteria e i cancelli del PalaBorsani saranno aperti domenica dalle 16.

Questi i prezzi dei biglietti:

– Curva verde: 6 € (ridotto a 3 € per ragazzi da 10 a 15 anni)

– Tribuna laterale rossa: 8 € (ridotto 4 €)

– Tribuna numerata Silver: 12 € (ridotto 6 €)

– Tribuna numerata Gold: 18 € (ridotto 9 €)

I prezzi indicati non comprendono i diritti di prevendita.

La riduzione del 50% si applica anche agli abbonati ai Legnano Basket Knights, agli studenti dell’università LIUC, ai tesserati del circuito teatrale ScenAperta e della palestra B.Fit di Legnano.

I bambini sotto i 10 anni entrano gratis in tutti i settori.

MEDIA – La partita di domenica sarà trasmessa in diretta streaming su LegnanoNews (www.legnanonews.com) e sul canale Youtube di SAB Volley (https://www.youtube.com/channel/UCsaYwNDMzZrfwvTYw_Ywwyw), con il commento di Lorenzo Castiglia.

Sarà possibile seguire gli aggiornamenti del punteggio sul sito ufficiale www.legavolleyfemminile.it, sulla pagina Facebook www.facebook.com/sabvolley/ e via Twitter su https://twitter.com/SAB_volley.

DONA PER RICOSTRUIRE – Al via l’asta benefica “Dona per Ricostruire”, lanciata da AVIS Cassano Magnago a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto. All’asta, tra le altre, anche la maglia ufficiale della nostra Sara Paris. Per partecipare e fare la propria offerta basta commentare le foto pubblicate sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/AVISCassanoMagnago/.

GOLDEN SET – Anche domenica sarà attivo al PalaBorsani il “Golden set”, la speciale area hospitality curata al termine della gara da Urban Mix, giovane e innovativo locale di Inveruno specializzato in cocktail e street food. All’hospitality potranno accedere gli spettatori in possesso di biglietti e abbonamenti Gold, che potranno così passare il dopopartita in compagnia di giocatrici e staff delle due squadre.

MVP – La miglior giocatrice della gara, come per tutte le gare casalinghe della SAB Grima, sarà premiata con un omaggio offerto da Castiglioni Gioielli di Villa Cortese.

SAB Grima Legnano-Volley Soverato

SAB Grima Legnano: 1 Figini, 2 Paris (L), 5 Furlan, 7 Muzi, 9 Mingardi, 11 Coneo, 12 Grigolo, 13 Facchinetti, 15 Kosareva, 16 Bossi, 17 De Lellis, 18 Mazzotti. All. Pistola.

Volley Soverato: 1 Vujko, 3 Travaglini, 5 Caforio (L), 7 Caravello, 8 Bertone, 9 Demichelis, 10 Zanotto, 11 Manfredini, 13 Gennari, 17 Karakasheva, 18 Bisconti (L). All. Saja.

Arbitri: Del Vecchio e Licchelli.

Il programma della giornata

Domenica 15 gennaio, ore 17

SAB Grima Legnano-Volley Soverato

Omia Cisterna-MyCicero Pesaro

Battistelli S.G. Marignano-Lardini Filottrano

Delta Informatica Trentino-LPM Bam Mondovì

Entu Olbia-Volalto Caserta

Fenera Chieri-Millenium Brescia

Golem Software Palmi-Lilliput Settimo Torinese ore 16.30

La classifica

Lardini Filottrano 37; MyCicero Pesaro 30; SAB Grima Legnano 24; Lilliput Settimo Torinese 23; Delta Informatica Trentino 22; Volley Soverato, Fenera Chieri, Golem Software Palmi 20; Battistelli S.G. Marignano 19; Millenium Brescia 16; Entu Olbia 13; Volalto Caserta* 10; LPM Bam Mondovì, Omia Cisterna 9.

*Un punto di penalizzazione