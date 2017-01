La “Sagra della polenta” e il Twirling scaldano Piazza Mazzini

In tantissimi per la “Sagra della Polenta” che si è svolta domenica a Tradate in piazza Mazzini. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco, ha avuto un grande afflusso di pubblico che già alle 11,30 si è messo in coda in attesa che la polenta fosse cotta. Alle 14,00 terminata tutta la polenta i bruscitt, lo spezzatino e tanto gorgonzola, è partita la preparazione delle castagne e del vin brulè, cui è seguita l’esibizione delle ragazze del Twirling Tradate. Soddisfatti dalla Pro Loco: «Una bella giornata. grazie anche al tiepido sole) di festa che a novembre torneremo ad organizzare».

