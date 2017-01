La Settimana della Memoria: Malnate con La Residenza

Toccante incontro giovedì mattina nell'aula Magna del liceo Curie con la donna sopravvissuta ai campi di sterminio

“Meditate che questo è stato”, scriveva Primo Levi nel suo capolavoro “Se questo è un uomo”. L’urgenza di tramandare la memoria dell’orrore dell’Olocausto è più che mai sentita in questi anni dagli ultimi testimoni oculari ancora in vita. Persone come la signora Sylva Sabbadini (foto), Medaglia d’Onore della Liberazione, che a soli 15 anni venne deportata ad Auschwitz insieme alla famiglia, dopo essere stati arrestati e condotti alle Risiere di San Sabba, uno dei luoghi simbolo della follia nazista in Italia.

Oggi la signora Sabbadini vive a La Residenza, ed ogni anno, per il Giorno della Memoria, è una delle testimoni più attive sul territorio.

Per questo la direzione della casa albergo protetta, insieme a diverse realtà del territorio di Malnate, quest’anno ha organizzato “La settimana della Memoria”: quattro iniziative, da martedì 24 a venerdì 27 gennaio, per “meditare che questo è stato”, per creare gli “anticorpi sociali” che possano impedire che l’orrore si riproponga sotto altre vesti.

Società di Mutuo Soccorso di Malnate e dell’Insubria,

la Cooperativa Sociale La Miniera di Giove, l’Istituto Comprensivo di Malnate “Iqbal Masih”, il Centro sociale ricreativo e culturale “Lena Lazzari” e l’Associazione “La focale”, insieme a La Residenza e con il patrocinio del comune di Malnate,

propongono il ciclo “La Settimana della Memoria”.