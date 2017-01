La shoah raccontata in aeroporto per “intercettare gli indifferenti”

Non è una mostra per addetti ai lavori o esperti sul tema, è una mostra nata per «raggiungere un pubblico il più vasto possibile e spingerlo a riflettere». Lo mette subito in chiaro Davide Romano, rappresentante della comunità ebraica di Milano, mentre viene inaugurata ufficialmente a Malpensa la mostra dedicata alla shoah: “27 Gennaio: Memorie di una Storia fatta di Storie”

«Non è mai stata fatta una cosa del genere in un aeroporto -racconta- ma farlo in un posto come questo è molto importante perchè ci permette di raggiungere un pubblico più vasto». La mostra curata da Andrea Bienati è stata allestita nella hall della stazione del Terminal 1 con l’intenzione di «intercettare gli indifferenti» quelle persone che passano da quel posto pensando ad altro ma che magari «passeranno qualche minuto qui per informarsi perchè -ricorda Bienati- non esiste il dovere della memoria ma esiste il dovere di documentarsi».

Un allestimento che punta molto sul valore delle parole attraverso immagini e brevissimi testi per offrire spunti di riflessione sulla quotidianità che portò a dividere il mondo in uguali e “diversi”, incolpando questi ultimi per il fatto di esistere, o di pensare, o di disobbedire a ordini criminali. Immagini di vita quotidiana, rappresentata da testi di legge, da documenti che riguardavano la propaganda razzista nella vita quotidiana e da oggetti dei deportati “parleranno” ai viaggiatori di una realtà lontana nel tempo, che nell’indifferenza generale iniziò a “consumare” l’idea di Uomo.

Ed è proprio il tema del viaggio uno dei protagonisti dell’allestimento. Sul pavimento della stazione, infatti, è stato riprodotto il perimetro di uno di quei vagoni che hanno portato verso i campi di concentramento milioni di persone. «132 persone con il mio cognome non sono mai uscite da quei campi -racconta emozionato Pietro Modiano, presidente di Sea- e quindi dobbiamo portare avanti questa battaglia della memoria per le generazioni future, anche con questo piccolo avamposto contro l’indifferenza».