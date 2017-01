La sicurezza sul lavoro protagonista del premio Marco Sartori

cinepresa video

“Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età” è il tema della quinta edizione del premio nazionale “Marco Fabio Sartori 2017”, indetto da INAIL – Direzione Regionale per la Lombardia e Organismo Paritetico della Provincia di Varese (O.P.P.), in collaborazione con l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.

Dedicato al compianto Presidente INAIL, il concorso cerca cortometraggi originali di qualsiasi genere (spot, pubblicità progresso, documentario breve o video creativo), della durata massima di 10 minuti, in grado di “raccontare il lavoro che cambia”, con uno sguardo rivolto alla sicurezza e alla gestione delle risorse umane. Tra le caratteristiche che le storie dovranno avere risultano infatti “la valutazione del rischio sensibile all’età e il conseguente adattamento dei luoghi di lavoro”, “lo sviluppo e l’attuazione di interventi per la gestione di una forza lavoro che progressivamente invecchia” e “la capacità di collaborare nei luoghi di lavoro tra generazioni differenti”.

Al vincitore del concorso andrà un premio del valore di € 5.000, mentre gli autori delle opere classificate al secondo e terzo posto riceveranno un trofeo. La premiazione si terrà in occasione della serata evento dedicata ai temi della sicurezza sul lavoro, in programma a Milano nella prima settimana di maggio 2017.

I cortometraggi dovranno essere inviati entro il 24 marzo 2017 all’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, in via Magenta 70 a Busto Arsizio.

Tutte le informazioni, insieme al regolamento e al calendario, possono essere scaricate dai siti web dell’organizzazione: www.inail.it, www.entibilaterali.va.it, e www.istitutoantonioni.it