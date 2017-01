La solidarietà della Cgil all’Anpi

E’ con una nota firmata dal Segretario Generale della Cgil di Varese, Umberto Colombo, che il sindacato esprime la sua solidarietà all’Anpi, oggetto in queste ore di una petizione per metterlo fuori legge promossa dell’estrema destra.

«Nell’esprimere la piena solidarietà all’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – dichiara Colombo – condanniamo fermamente l’ennesima grave provocazione e l’ignobile attacco, di cui l’ANPI è’ stato oggetto, da parte di una delirante petizione on line che sembrerebbe essere partita proprio a Varese da un gruppo di estrema destra non nuovo ad atti fortemente offensivi ed intimidatori».

Proprio per questo «la CGIL di Varese -prosegue Colombo- ritiene non casuale che questa ennesima provocazione sia partita da Varese a poche ore dalla Commemorazione dei deportati della Commissione Interna della Ercole Comerio di Busto Arsizio e chiede che le Istituzioni e le Associazioni democratiche Varesine si mobilitino per la difesa dei valori dell’antifascismo e della democrazia».