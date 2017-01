La Sport Management risponde: “Ricostruzioni fantasiose e false”

Riceviamo e pubblichiamo la replica da parte della Sport Management, in merito alla vicenda della presunta fideiussione non regolare che sarebbe stata presentata dalla società dopo aver vinto il bando di gestione della piscina Manara di Busto Arsizio nel 2015 (qui l’articolo). Ricordiamo che la questione prende le mosse da una segnalazione dell’Autorità nazionale anticorruzione che, sulla vicenda, ha scritto al Comune di Busto Arsizio.

In merito alla diffusione, da parte di organi di informazione locale, di comunicati sulla vicenda della fideiussione prestata per la gestione delle Piscine Manara di Busto Arsizio, la Sport Management rileva che le notizie apparse accreditano ricostruzioni fantasiose e false, che metterebbero in dubbio la legittimità dell’affidamento della gestione; a questo proposito, si deve rimarcare che tutte le procedure di legge sono sempre state scrupolosamente rispettate, nella massima trasparenza, e che, per tale motivo, si fa riserva di tutelare l’immagine della società in ogni sede e con i mezzi più opportuni.