La top ten dei comuni di Varesenews

141Tour, il progetto di Varesenews per le comunità locali

Molti nostri lettori hanno scoperto la possibilità di leggere direttamente le notizie del proprio comune.

Sono oltre 300 le persone che ogni giorno aprono la home page dove sono racchiusi i 139 paesi e città della provincia. Ognuno di loro probabilmente cerca informazioni sulla propria comunità e così apre le pagine specifiche del singolo comune.

Una classifica che non riporta le visualizzazioni totali, ma solo quelle delle home page di ogni singolo paese. Una top ten diversa da quella che ci saremmo aspettati e che come vedrete non è rispondente alla grandezza del numero degli abitanti.

Un giornale digitale ha la possibilità di conoscere in profondità i comportamenti dei propri lettori e così studiamo quello che interessa e ogni tanto ve lo raccontiamo.

LA CLASSIFICA

1) Luino

2) Cassano Magnago

3) Busto Arsizio

4) Gallarate

5) Castellanza

6) Somma Lombardo

7) Malnate

8) Sesto Calende

9) Fagnano Olona

10) Angera