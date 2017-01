La tragedia del popolo armeno spiegata agli studenti del Tosi

foto generica armenia

Non ci sarà Antonia Arslan all’incontro con gli studenti del Liceo Arturo Tosi di Busto Arsizio in programma per il prossimo 20 gennaio dalle ore 10.00 alle 13.00, presso il Teatro Sociale di Busto Arsizio.

A spiegare ai ragazzi la situazione del popolo armeno sarà il Console Onorario della Repubblica di Armenia in Italia, Pietro Kuciukian, medico chirurgo, figlio di un sopravvissuto al genocidio del1915, fondatore del Comitato internazionale dei Giusti per gli armeni. La memoria è il futuro (Yerevan,1996) e cofondatore, insieme a Gabriele Nissim, di Gariwo, la foresta dei Giusti (Milano, 2001), (http://www.balcanicaucaso.org/aree/Armenia/Pietro-Kuciukian-i-giusti-tra-gli-ottomani-160727).

Le opere della scrittrice, che ha inviato uno scritto per l’occasione, con la storia del popolo armeno, saranno in ogni caso al centro dell’evento, così come il tema del dialogo interreligioso, tanto caro a Pietro Kuciukian, insignito con l’Ambrogino d’oro per la sua attività di ricerca dei “Giusti per gli armeni” (2003).

Il Console onorario ha pubblicato numerosi libri sugli armeni tra i quali si ricorda Voci nel deserto. Giusti e testimoni per gli Armeni, premiato con il premio S. Vidal (dialogo tra i popoli le religioni).