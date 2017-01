“L’alternativa a Pedemontana c’è, ma non sui cartelli stradali”

Se ci si trova alla rotonda del ponte di Vedano e si vuole raggiungere la A8, quale strada si può prendere? Solo Pedemontana, almeno secondo i cartelli posti intorno alla rotonda.

E’ da un anno che un nostro lettore si è accorto della vicenda e che ha iniziato a segnalarla ad Anas e Pedemontana ma, fino ad oggi, l’unica via consigliata per raggiungere l’autostrada è solo quella a pagamento. L’alternativa, invece, c’è e la gran parte degli automobilisti già la conosce: la vecchia provinciale che corre parallela al tracciato del nuovo tratto di autostrada.

Una strada secondaria che viene scelta quotidianamente da migliaia di automobilisti, quelli cioè che non sono disposti a pagare 1,03 euro per percorrere 4,5 chilometri. E sono tanti, al punto che i transiti in quel tratto di Pedemontana sono solo il 22% di quelli previsti dal progetto. E se i cartelli verranno aggiornati, consigliando l’alternativa anche a chi non la conosce, quei transiti rischiano di calare ancora.