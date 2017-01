L’amministratore di Bosch incontra gli studenti del Tosi

ite tosi busto arsizio

Lezione di alta economia all’Ite Tosi di Busto dove domani, giovedì 26 gennaio, prenderà la parola il dott. Gerhard Dambach, Amministratore Delegato di Robert Bosch, socio di Aspen Italia. Si tratta di un evento organizzato dalla stessa associazione che promuove l’incontro tra manager e studenti per trasmettere conoscenze, stimoli e passione, con la finalità di aiutarli ad orientarsi verso percorsi professionali nell’industria.

Dallo scorso anno, Aspen Institute Italia, in collaborazione con il MIUR, propone il progetto Una bella “impresa”!, con l’obiettivo di proporre e divulgare una nuova narrativa del fare impresa, con particolare attenzione all’industria manifatturiera.

Fare industria è oggi percepito dall’opinione pubblica, e in particolare dai giovani, in modo spesso negativo: è fondamentale per il futuro del Paese e della sua economia contrastare la visione “anti industriale” diffusa, per sostituirla con una nuova narrativa del fare impresa, e in particolare del fare industria manifatturiera: l’industria è un bene di tutti, non solo dell’imprenditore.

Aspen Institute Italia è un’associazione privata, indipendente, internazionale, apartitica e senza fini di lucro caratterizzata dall’approfondimento, la discussione, lo scambio di conoscenze, informazioni e valori.

La missione di Aspen Institute Italia è l’internazionalizzazione della leadership imprenditoriale, politica e culturale del Paese attraverso un libero confronto tra idee e provenienze diverse per identificare e promuovere valori, conoscenze e interessi comuni.

Lo scorso anno i ragazzi del Tosi si sono confrontati con l’esperienza e la testimonianza di dott. Federico Golla amministratore delegato della Siemens

Domano incontrerà i ragazzi del Tosi il dott. Gerhard Dambach, Amministratore Delegato di Robert Bosch

Il Gruppo Bosch è fornitore leader e globale di tecnologie e servizi. Grazie ai circa 360.000 collaboratori impiegati nelle aree di business Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods e Energy and Building Technology, il Gruppo Bosch ha registrato un fatturato di 48,9 miliardi di euro nel 2015. Il Gruppo è costituto dall’azienda Robert Bosch GmbH e da circa 440 tra consociate e filiali in oltre 60 Paesi, 150 se si includono i partner commerciali. Le attività internazionali di sviluppo, di produzione e di vendita sono alla base della continua crescita Bosch ha registrato 4.600 brevetti in tutto il mondo. Seguendo lo slogan “Tecnologia per la vita” Bosch, grazie ai suoi prodotti e servizi, migliora la qualità della vita offrendo soluzioni innovative in tutto il mondo.

Sarà un’occasione importante anche per parlare con gli studenti di imprenditorialità in senso ampio come capacità e atteggiamento mentale a progettare il proprio futuro, ad assumere decisioni, a correre il rischio di essere proattivi e innovatori per affrontare il futuro con realistico ottimismo, determinazione e resilienza.