L’angelo urbano Giuseppe finisce al pronto soccorso

Brutta avventura per Giuseppe, uno dei “volontari interni” (ex senzatetto che si fermano nella struttura dello Chalet Martinelli per aiutare gli Angeli Urbani) ieri al lavoro nella struttura.

Erano le 20.30-21 circa del 9 gennaio 2017, quando un’auto l’ha investito mentre attraversava a piedi in via Magenta.

L’investitore si è fermato e ha avvertito i soccorritori, che l’hanno portato al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo. Non sono ancora note le sue condizioni, ma non è grave.