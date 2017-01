Lapilli verso l’alto, la Giöbia porterà prosperità

In migliaia per il tradizionale rogo delle gioeubie in piazzale Einaudi e poi in piazza San Giovanni per la risottata

I lapilli sono andati verso l’alto, buona sorte per tutti. Questo dicono i più esperti di questa tradizione ma c’è una spiegazione scientifica e ce la spiega Silvio Accomando: «Quando i lapilli vanno verso l’alto significa che c’è alta pressione e quindi bel tempo».

Il rituale della Giöbia si è consumato insieme ai fantocci che sono stati incendiati, come sempre, dal sindaco Emanuele Antonelli alla sua prima “accensione” dopo dieci anni di Farioli. Nel piazzale sono stati posizionati i fantocci creati dalla Famiglia Bustocca, dall’associazione dei coscritti del ’47, dal Magistero dei Bruscitti e dai Giovani Padani.

In un migliaio, moltissimi i bambini, hanno assistito al grande fuoco mentre in piazza San Giovanni veniva pronto il risotto con la luganega realizzato da Crespi Catering. Un quantitativo sufficiente per 2000 porzioni servito come ogni anno dal sindaco, dalla giunta e dai consiglieri comunali: «Almeno per un giorno all’anno siamo al servizio dei cittadini» – ha detto con la sua solita ironia il consigliere Livio Pinciroli che ha anche fatto da speaker, in assenza dell’istrionico ex-sindaco che ci aveva abituato ad un discorso accorato.

La manifestazione si è svolta senza problemi grazie anche al grande lavoro della Protezione Civile, della Polizia Locale e dei lavoratori del Distretto del Commercio di Busto Arsizio.