L’appello del comune: “Non usate l’auto”

spargisale gallarate neve 2015

E’ con un post sulla pagina Facebook del Comune di Varese che l’amministrazione comunale invita a lasciare a casa l’auto a seguito della nevicata del 12 gennaio.

“Il Comune informa che i mezzi spargi sale sono in azione su tutta Varese -si legge nel testo-. Le temperature molto basse favoriscono la formazione di ghiaccio sulle strade. Nelle prossime ore guidate con prudenza e se non necessario non usate l’auto. Gomme da neve e catene a bordo. I mezzi spargi sale lavoreranno anche nella notte”.

Un lavoro, quello per liberare la città dal manto bianco che quest’anno si affida ad un nuovo piano neve che prevede la divisione della città in quattro diverse zone e che si affida al lavoro di 42 trattori e 6 autocarri, tutti attrezzati con lame e sabbiatori e coordinati con un sistema gps. Per fronteggiare la neve sono stanziati 800.000 euro