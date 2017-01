L’arcivescovo Scola in visita pastorale al decanato di Sesto

Il Cardinale Angelo Scola ha celebrato la messa per la dedicazione della chiesetta dell'ospedale Galmarini, di fronte a centinaia di persone, tra autorità e tantissime associazioni.

Mercoledì 25 gennaio l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, si recherà in Visita pastorale a Sesto Calende, dove incontrerà i fedeli del decanato alle ore 21.00 presso la chiesa di San Bernardino (largo San Carlo 7).

«Abbiamo tenuto un incontro tra noi sacerdoti e i membri del Consiglio pastorale e ci siamo soffermati soprattutto sul senso di questa Visita e su cosa significa incontrare l’Arcivescovo. Quindi abbiamo preparato le domande da sottoporgli nel corso della serata», spiega il decano don Pietro Bassetti, parroco della chiesa di Santa Maria Assunta ad Angera (Va) e di quella dei Santi Martino e Lorenzo a Ranco (Va).

Prima e dopo la Visita pastorale è possibile inviare domande e riflessioni all’Arcivescovo scrivendo a visitascola@diocesi.milano.it. L’incontro di Sesto Calende sarà seguito in diretta Twitter attraverso l’hashtag #visitascola. Nei giorni successivi il video della serata sarà on line su www.chiesadimilano.it. Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) realizzerà uno “speciale” che andrà in onda venerdì 27 gennaio alle 21.10 e sabato 28 gennaio alle 19.30.

Il Decanato di Sesto Calende è composto da 15 parrocchie, comprende 11 Comuni con una popolazione complessiva di quasi 38mila abitanti.